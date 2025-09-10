La Juventus inaugura la sua Hall of Fame

La società bianconera ha inaugurato un nuovo spazio all'interno del museo dove è stato allestito il nuovo percorso

La Juventus continua ad espandersi anche al di fuori del campo, e proprio per questo ha inaugurato all’interno del suo museo la sua Hall of Fame, dedicata ai calciatori che hanno fatto la storia del club bianconero.

La Hall of Fame bianconera

“Il 9 settembre 2025 è stato, per davvero, un giorno da ricordare.

Allo Juventus Museum, è stata scritta una nuova pagina: l’inaugurazione ufficiale della Hall of Fame.

Un grande evento, alla presenza dI Gianluca Ferrero, Presidente della Juventus, e Paolo Garimberti, Presidente dello Juventus Museum, che segna l’inizio di un progetto unico ed emozionante.

Per la prima volta, la Juventus dedica uno spazio permanente e ufficiale a chi, nel corso degli anni, ha saputo trasformare la maglia bianconera in leggenda. La Hall of Fame è un omaggio a chi, con la prima squadra maschile e quella femminile, ha fatto la storia, e insieme un ponte con il futuro: un luogo in cui rivivere emozioni, tramandare valori.

Il cuore dell’iniziativa è una nuova sala permanente all’interno dello Juventus Museum: uno spazio pensato per custodire e celebrare le imprese di chi ha scritto pagine memorabili nella storia della Juventus. Contemporaneamente, la Hall of Fame sarà anche una sezione speciale di Juventus.com, dove scoprire campionesse e campioni presenti.

I CRITERI DI ACCESSO

Innanzitutto c’è quello di base, la “conditio sine qua non”, che è non essere più una calciatrice o un calciatore in attività. E poi, bisogna rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti.

almeno 350 presenze con la maglia bianconera;

la conquista di 15 trofei o più;

essere stati Capitani storici, con almeno 70 presenze indossando la fascia;

aver segnato 100 gol con la Juventus;

aver vinto il Pallone d’Oro vestendo la maglia bianconera.



I PRIMI CINQUANTA NOMI

L’inaugurazione ha visto l’ingresso dei primi cinquanta leggendari protagonisti: in ordine alfabetico, Anastasi, Baggio, Barzagli, Bettega, Bigatto, Boniperti, Bonucci, Borel II, Brio, Buffon, Cabrini, Cannavaro, Castano, Causio, Charles, Chiellini, Combi, Conte, Cuccureddu, Del Piero, Depetrini, Ferrara, Furino, Gabetto, Gama, Gentile, J. Hansen, Leoncini, Marchisio, Morini, Munerati, Nedved, Parola, Pessotto, Platini, Rava, Rosetta, Rossi, Salvadore, Scirea, Sivori, Tacchinardi, Tacconi, Tardelli, Trezeguet, Varglien G., Varglien M., Vialli, Zidane, Zoff.