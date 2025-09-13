Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Vlahovic!
Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Vlahovic!

Cristiano Passa
13 Settembre, 17:19
Tudor
La Juve scende in campo tra le mura dell'Allianz Stadium contro l'Inter. Match valido per la terza giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo tra poco contro l’inter nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. Le due squadre si affronteranno dopo la pausa per le Nazionali, con Igor Tudor che deve ancora far fronte alla squalifica di Cambiaso. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram

