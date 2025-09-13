Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Vlahovic!

La Juventus scenderà in campo tra poco contro l’inter nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. Le due squadre si affronteranno dopo la pausa per le Nazionali, con Igor Tudor che deve ancora far fronte alla squalifica di Cambiaso. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram