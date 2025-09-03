Juventus: i bianconeri convocati in Nazionale

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, ottenendo due vittorie su altrettante uscite. Come ogni anno è arrivata ora la prima pausa per le Nazionali, con molti dei giocatori a disposizione di Igor Tudor che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni per giocare in questi dieci giorni.
I calciatori convocati
“Due vittorie su due per la Juventus nelle prime uscite ufficiali della stagione con i successi contro Parma e Genoa. Gli impegni dei club ora si fermano per due settimane lasciando spazio alle partite delle selezioni nazionali.
Scopriamo insieme le date e tutti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.
I GIOCATORI BIANCONERI CONVOCATI IN NAZIONALE
BELGIO (Lois Openda) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Liechtenstein e Kazakistan.
CANADA (Jonathan David) – Doppia amichevole in Romania e in Galles.
FRANCIA (Khephren Thuram) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Ucraini e Islanda.
ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.
MONTENEGRO (Vasilije Adzic) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Repubblica Ceca e Croazia.
OLANDA (Teun Koopmeiners) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Polonia e Lituania.
PORTOGALLO (Francisco Conceicao) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Armenia e Ungheria.
SERBIA (Filip Kostic, Dusan Vlahovic) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Lettonia e Inghilterra.
SVEZIA U21 (Jonas Rouhi) – Qualificazioni Europei 2027 contro Armenia U21 e Montenegro U21.
TURCHIA (Kenan Yildiz) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Georgia e Spagna.”