Juventus: i bianconeri convocati in Nazionale

Il campionato si è fermato dopo due giornate per lasciare il posto alle partite delle Nazionali

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, ottenendo due vittorie su altrettante uscite. Come ogni anno è arrivata ora la prima pausa per le Nazionali, con molti dei giocatori a disposizione di Igor Tudor che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni per giocare in questi dieci giorni.

I calciatori convocati

Scopriamo insieme le date e tutti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

I GIOCATORI BIANCONERI CONVOCATI IN NAZIONALE

BELGIO (Lois Openda) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Liechtenstein e Kazakistan.

CANADA (Jonathan David) – Doppia amichevole in Romania e in Galles.

FRANCIA (Khephren Thuram) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Ucraini e Islanda.

ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.

MONTENEGRO (Vasilije Adzic) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Repubblica Ceca e Croazia.

OLANDA (Teun Koopmeiners) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Polonia e Lituania.

PORTOGALLO (Francisco Conceicao) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Armenia e Ungheria.

SERBIA (Filip Kostic, Dusan Vlahovic) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Lettonia e Inghilterra.

SVEZIA U21 (Jonas Rouhi) – Qualificazioni Europei 2027 contro Armenia U21 e Montenegro U21.

TURCHIA (Kenan Yildiz) – Qualificazioni Mondiali 2026 contro Georgia e Spagna.”