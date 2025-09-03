Juventus: ufficiale la lista UEFA per la Champions League

Il campionato di Serie A è fermo dopo le prime due giornate, per consentire alle Nazionali di disputare le partite per le qualificazioni alle prossime manifestazioni. Alla ripresa, oltre alla Serie A, toccherà anche alla Champions League, con la Juventus che ha consegnato la lista della squadra per la prima fase della competizione: l’unico assente risulta essere Milik, ancora alle prese con i suoi problemi fisici.
La lista della Juventus
Ecco la lista consegnata dalla Juventus alla UEFA con i nomi dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League.
LISTA A
1 PERIN
3 BREMER
4 GATTI
5 LOCATELLI
6 KELLY
7 CONCEICAO
8 KOOPMEINERS
9 VLAHOVIC
11 ZHEGROVA
15 KALULU
16 DI GREGORIO
17 ADZIC
18 KOSTIC
19 THURAM
20 OPENDA
21 MIRETTI
22 MCKENNIE
23 PINSOGLIO
24 RUGANI
25 JOAO MARIO
27 CAMBIASO
30 DAVID
32 CABAL
LISTA B
10 YILDIZ
40 ROUHI
41 GIL PUCHE
42 SCAGLIA
43 FUSCALDO
47 MARTINEZ
(Juventus.com)