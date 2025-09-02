Nico Gonzales saluta: "Orgoglioso di aver indossato questa maglia"
Cristiano Passa
2 Settembre, 17:00
Il calciatore argentino è passato nell'ultimo giorno di mercato all'Atletico Madrid lasciando Torino dopo un anno

La Juventus ha concluso il mercato con due colpi in entrata, ma anche con l’uscita del calciatore argentino Nico Gonzales, che è approdato all’Atletico Madrid dopo un solo anno di permanenza a Torino. Il giocatore è passato in Spagna in prestito con obbligo di riscatto, ed ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi tramite le sue pagine social.

Il saluto dell’argentino

“Buongiorno a tutti, è difficile stare al passo con questa professione, visto che sono tanti i nomi (un anno fa) che seguono questo gigante del calcio come la Juventus, so dall’interno qual è la storia viva di questo sport, sento che lascio questa tappa incompleta, non vedo l’ora di farne un’altra, apprezzo essere rappresentato allo stesso modo, porto il mio rispetto a tutti che passano quotidianamente per il club così come ai nostri soci e tifosi, li abbraccio con la forza e l’orgoglio con cui indossano questa maglia!!!”

