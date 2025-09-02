Nico Gonzales saluta: “Orgoglioso di aver indossato questa maglia”

La Juventus ha concluso il mercato con due colpi in entrata, ma anche con l’uscita del calciatore argentino Nico Gonzales, che è approdato all’Atletico Madrid dopo un solo anno di permanenza a Torino. Il giocatore è passato in Spagna in prestito con obbligo di riscatto, ed ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi tramite le sue pagine social.
Il saluto dell’argentino
“Buongiorno a tutti, è difficile stare al passo con questa professione, visto che sono tanti i nomi (un anno fa) che seguono questo gigante del calcio come la Juventus, so dall’interno qual è la storia viva di questo sport, sento che lascio questa tappa incompleta, non vedo l’ora di farne un’altra, apprezzo essere rappresentato allo stesso modo, porto il mio rispetto a tutti che passano quotidianamente per il club così come ai nostri soci e tifosi, li abbraccio con la forza e l’orgoglio con cui indossano questa maglia!!!”