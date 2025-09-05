Cabal verso il rientro in gruppo
Home > Juve News

Cabal verso il rientro in gruppo

Cristiano Passa
5 Settembre, 18:00
Il calciatore sembra ornai essersi lasciato a pieno l'infortunio alle spalle ed è pronto a rientrare in gruppo

La Juventus sta lavorando a ranghi ridotti alla Continassa, con molti dei suoi giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali. L’appuntamento con la Serie A è quindi per domenica prossima, con i bianconeri che ospiteranno l’Inter e che cercheranno di allungare la loro striscia di vittorie.

Un rientro importante

Questi giorni saranno quindi importanti per recuperare, soprattutto per coloro che sono fuori da tanto tempo. Su tutti, Igor Tudor aspetta il ritorni di Juan Cabal, fermo per la rottura del crociato dal 12 novembre scorso. Il colombiano, infortunatosi in Nazionale, ha comunque lavorato in estate con Tudor ed il suo staff, e la settimana prossima dovrebbe aggregarsi in via definitiva al gruppo per cercare di tornare alla massima condizione il più in fretta possibile. Un vero e proprio nuovo acquisto per i bianconeri, che aspettano il suo ritorno in campo.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 10 Settembre, 11:50
Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
x