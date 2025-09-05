Cabal verso il rientro in gruppo

Il calciatore sembra ornai essersi lasciato a pieno l'infortunio alle spalle ed è pronto a rientrare in gruppo

La Juventus sta lavorando a ranghi ridotti alla Continassa, con molti dei suoi giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali. L’appuntamento con la Serie A è quindi per domenica prossima, con i bianconeri che ospiteranno l’Inter e che cercheranno di allungare la loro striscia di vittorie.

Un rientro importante

Questi giorni saranno quindi importanti per recuperare, soprattutto per coloro che sono fuori da tanto tempo. Su tutti, Igor Tudor aspetta il ritorni di Juan Cabal, fermo per la rottura del crociato dal 12 novembre scorso. Il colombiano, infortunatosi in Nazionale, ha comunque lavorato in estate con Tudor ed il suo staff, e la settimana prossima dovrebbe aggregarsi in via definitiva al gruppo per cercare di tornare alla massima condizione il più in fretta possibile. Un vero e proprio nuovo acquisto per i bianconeri, che aspettano il suo ritorno in campo.