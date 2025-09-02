Juventus, no per Miretti al Napoli? Dai partenopei va Barido

Si è concluso ieri il calciomercato, ed optare ai movimenti in entrata la Juventus ha fatto registrare anche alcune operazioni in uscita. Non tutte hanno riguardato la prima squadra, come dimostrato dalla cessione a titolo definitivo al Napoli dell’attaccante della formazione Under 20 Franciso Barido. La società ha pubblicato una nota sul suo sito internet nel quale ha annunciato la cessione del giocatore.
Il comunicato della Juventus
“Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Francisco Martin Barido al Napoli.
Attaccante argentino classe 2008, ha disputato la stagione 2024/2025 con la maglia della formazione Under 17 bianconera giungendo fino alla semifinale del campionato nazionale e realizzando 8 reti in 17 presenze.
Buona fortuna per la nuova avventura!” (Juventus.com)