Zhergova: “Indosserò questa maglia con orgoglio. Darò tutto”

Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato nel giorno del suo acquisto durante le visite al J Medical

La Juventus ha chiuso il mercato con l’arrivo di due giocatori, Lois Openda ed Edon Zhergova. Proprio quest’ultimo, che ha preso la maglia numero 11, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per presentarsi.

Le parole del nuovo acquisto

“Sinceramente per me è un sogno. È un momento straordinario per me e la mia famiglia e sono molto orgoglioso e onorato di indossare questa maglia. La indosserò con tanto orgoglio e darò il massimo per la squadra. La posizione che preferisco è quella di esterno largo e per quanto riguarda il mio modo di giocare, mi piace segnare, servire assist e aiutare la squadra con la mia qualità. Quella dell’anno scorso è stata una grande partita e la Juve è stata un avversario difficile da affrontare, ma ora sono felice di essere qui e di raggiungere i miei compagni in questa squadra, non vedo l’ora di conoscerli. Spero di segnare e vincere titoli, questo è l’importante e penso che possiamo farlo”.