Juventus: lunedì la ripresa degli allenamenti alla Continassa

La squadra si ritroverà all'inizio della settimana prossima per iniziare a preparare la sfida contro l'inter

La Juventus ha svolto ieri l’ultimo allenamento, con la squadra che si ritroverà lunedì. Tudor ha lavorato in questi giorni con i giocatori rimasti a Torino e non convocati dalle rispettive Nazionali, ed ha concesso agli stessi giocatori il week end di riposo per ricaricare le batterie.

Lunedì alla Continassa

La squadra si ritroverà quindi nella giornata di lunedì alla Continassa per iniziare a preparare la sfida in programma sabato con l’inter, che arriverà ospite dell’Allianz Stadium. I primi giorni della settimana la squadra lavorerà ancora a ranghi ridotti, con i Nazionali che rientreranno dai rispettivi impegni a partire da martedì. Tudor avrà la possibilità anche di lavorare con i nuovi acquisti, che potrebbero quindi farsi trovare pronti per il Derby d’Italia.