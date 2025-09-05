Nazionali: i giocatori della Juventus in campo questa sera

I giocatori bianconeri che scenderanno in campo questa sera con le rispettive Nazionali per le qualificazioni

La Juventus è decimata in questi giorni per gli impegni con le Nazionali di molti suoi giocatori. Dopo Yilzid e Cabal, scesi in campo ieri sera, questa sera sarà il turno di altri calciatori bianconeri, chiamati a difendere i colori delle loro nazioni.

I bianconeri in campo

“Programma fitto nella serata di oggi, venerdì 5 settembre, per i giocatori bianconeri convocati in Nazionale.

In campo Jonas Rouhi con la Svezia Under 21 per affrontare i pari età dell’Armenia in occasione di un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria (2027).

Per quanto riguarda le Nazionali maggiori, invece: Jonathan David e il Canada affrontano in amichevole la Romania a Bucarest, l’Italia di Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli sfida a Bergamo – alla prima da C.T. di Gennaro Gattuso – l’Estonia in occasione della terza gara nel Gruppo I di qualificazione al prossimo Mondiale. Qualificazioni per la Coppa del Mondo anche per il Montenegro di Vasilije Adzic, che nel quarto match del Gruppo L affronta a Podgorica la Repubblica Ceca, e per la Francia di Khéphren Thuram, all’esordio nel Gruppo D contro l’Ucraina.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE DI VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 18:00 | Svezia U21-Armenia U21 – Qualificazioni EURO U21 (2027)

Ore 20:00 | Romania-Canada – Amichevole

Ore 20:45 | Italia-Estonia – Qualificazioni Mondiali 2026

Ore 20:45 | Montenegro-Repubblica Ceca – Qualificazioni Mondiali 2026

Ore 20:45 | Ucraina-Francia – Qualificazioni Mondiali 2026