Facundo Gonzales passa al Racing Santander

Il calciatore uruguaiano lascia la Juventus in prestito per trasferirsi in Spagna con diritto di riscatto

Ancora mercato per la Juventus, che ha chiuso un’altra operazione in uscita. Il calciatore uruguaiano bianconero Facundo Gonzales, è infatti passato in prestito al Racing Santanter, con opzione d’acquisto a favore del club spagnolo esercitabile fino al 30 giugno 2026.

Le tappe del giocatore

Acquistato dalla Juventus e girato in prestito alla Sampdoria nella stagione 2023/2024, con cui ha collezionato 30 presenze, ha giocato lo scorso campionato in Olanda con il Feyenoord con cui è sceso in campo in dieci occasioni . In Nazionale sono già molti i suoi traguardi. Già convocato dalla nazionale maggiore, nel 2023 ha giocato da protagonista il Mondiale Under 20, vinto con la sua nazionale.