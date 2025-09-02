Facundo Gonzales passa al Racing Santander

Ancora mercato per la Juventus, che ha chiuso un’altra operazione in uscita. Il calciatore uruguaiano bianconero Facundo Gonzales, è infatti passato in prestito al Racing Santanter, con opzione d’acquisto a favore del club spagnolo esercitabile fino al 30 giugno 2026.
Le tappe del giocatore
Acquistato dalla Juventus e girato in prestito alla Sampdoria nella stagione 2023/2024, con cui ha collezionato 30 presenze, ha giocato lo scorso campionato in Olanda con il Feyenoord con cui è sceso in campo in dieci occasioni . In Nazionale sono già molti i suoi traguardi. Già convocato dalla nazionale maggiore, nel 2023 ha giocato da protagonista il Mondiale Under 20, vinto con la sua nazionale.