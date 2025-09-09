Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri

Anche quest anno la squadra bianconera ha ricordato i due giovani calciatori scomparsi tragicamente

La Juventus ha ricordato come ogni anno Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, tragicamente scomparsi a Vinovo.

Il ricordo della società

“Sabato 6 settembre 2025 l’Allianz Training Center di Vinovo è stato il teatro di un bellissimo pomeriggio di sport, nel ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri.

Presso il campo a loro dedicato, infatti, è andato in scena il torneo “Ale&Ricky sempre nel cuore”, un torneo amichevole dedicato a squadre professionistiche e dilettantistiche nato con l’unico grande obiettivo di onorare la memoria dei nostri due giovani ragazzi che ci hanno lasciati troppo presto.

Un evento che, come sempre, ha visto la partecipazione di tante squadre – professionistiche Under 9 e dilettantistiche Under 10 – e a rappresentare il nostro Club è scesa in campo l’Under 9 di Mister Perla. Per la cronaca sono stati proprio i nostri giovani bianconeri a vincere il torneo, chiudendo da imbattuti con sei vittorie e un solo pareggio.” (Juventus.com)