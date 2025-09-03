La Juventus ricorda Gaetano Scirea
La Juventus ricorda Gaetano Scirea

Cristiano Passa
3 Settembre, 18:01
Scirea
Il club bianconero ha voluto ricordare il suo ex giocatore nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha voluto ricordare il suo ex giocatore e capitano Gaetano Scirea, tragicamente scomparso trentasei anni fa. Nel giorno dell’anniversario della sua dipartita, il club bianconero lo ha omaggiato tramite un messaggio apparso sui suoi canali istituzionali.

 

Il ricordo del club

“Trentasei anni fa ci lasciava Gaetano Scirea.
Ogni 3 settembre trascorso da quella tragica giornata del 1989 che colse tutti di sorpresa, è diventato così un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri.
La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo hanno portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo. Un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore.
Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina.
Un compagno di viaggio che ci ha lasciato troppo presto – trentasei infatti erano anche gli anni di Scirea nel momento dell’incidente che ci ha portato via un uomo straordinario e uno dei giocatori più vincenti della storia del nostro club.
Manchi a tutti noi, capitano.” (Juventus.com)

