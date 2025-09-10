Juventus Women: ufficiale il rinnovo di Abi Brighton

La calciatrice ha prolungato l'accordo in essere che la lega alla società bianconera per tre anni aggiuntivi

La Juventus continua il suo lavoro oltre la squadra maschile, come testimoniato dalle molte operazioni effettuate per tutte le sue squadre. L’ultima in ordine di tempo è il rinnovo del contratto della calciatrice della formazione Women Abi Brighton, che ha allungato la sua permanenza a Torino.

Il comunicato della società

Avanti insieme: Abi Brighton ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus Women, prolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.

Nata a Beaufort – nel South Carolina –, è arrivata alla Juventus nel gennaio di quest’anno direttamente dall’Università di Vanderbilt, situata nel Tennessee e più nello specifico a Nashville; protagonista già negli Stati Uniti, dove aveva indossato anche la fascia da capitana al braccio, per poi confermarsi ad alto livello anche negli scorsi mesi.

La centrocampista classe 2002 infatti ha raccolto 17 presenze nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, conquistando entrambi i trofei insieme alla sue compagne.

Brighton ha garantito in mezzo al campo non solo fisicità, energia ed efficacia, ma ha anche mostrato importanti doti tecniche che l’hanno resa sin da subito un rinforzo prezioso da utilizzare in mediana.

Una calciatrice su cui la Juventus continuerà a puntare in futuro e con cui continuare a sognare in grande, con l’ambizione di conquistare tante altre vittorie insieme: congratulazioni Abi! (Juventus.com)