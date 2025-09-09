Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus

Questa sera termineranno gli impegni delle Nazionali, con gli ultimi calciatori che torneranno alla Continassa da domani per iniziare a preparare la sfida di sabato contro l’inter. Nella giornata di oggi sono già iniziati i rientri, a partire da quello di Kenan Yildiz, protagonista con la sua Turchia e ora con i nerazzurri nel mirino.
Verso il rinnovo del contratto
Insieme a lui, nella giornata di oggi o al più tardi nei prossimi giorni, è atteso a Torino anche il padre del ragazzo, Engin, che ne cura gli interessi. L’agente parlerà con la società del rinnovo del contratto del numero 10, che sembra comunque solo una formalità vista la grande comunione di intenti di tutte le parti. La nuova scadenza sarà il 2030 (con possibile opzione fino al 2031), con un ingaggio a salire nel corso degli anni partendo da 3,5 milioni di euro netti, per arrivare oltre i 4 di base fissa più alcuni bonus che finiranno per superare i 5.