Lia Wälti: “Sono entusiasta, è un grande passo per me”

La nuova calciatrice bianconera ha parlato rilasciando le sue prime dichiarazioni da giocatrice della Juventus

Grande colpo della Juventus Women, che ha annunciato l’acquisto di Lia Wälti, per 8 anni giocatrice dell’Arsenal. La giocatrice svizzera ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e queste sono state le sue primissime impressioni a contatto con il mondo bianconero.

“Sono entusiasta, è un grande passo per me dopo aver lasciato un posto dove ho trascorso tanto tempo. Ho sempre seguito la Juventus Women, conosco molte giocatrici. È una nuova sfida e sono davvero felice di essere qui”.

LA SCELTA DELLA JUVENTUS

“Ogni volta che devo prendere una decisione ascolto il mio istinto. Quando ho parlato con le persone del Club ho avuto subito una sensazione positiva: ho percepito che apprezzano il mio modo di giocare e che hanno grandi obiettivi, vogliono vincere trofei. La squadra è forte e il campionato italiano è cresciuto molto negli ultimi anni. Mi hanno davvero impressionato la scorsa stagione”.

COSA PORTA ALLA SQUADRA

“Prima di tutto voglio e devo adattarmi. Entro in una nuova cultura, quindi ho intenzione di imparare la lingua e lo stile di gioco portando allo stesso tempo la mia esperienza. Ho avuto la fortuna di giocare in Germania e in Inghilterra quindi so cosa significa competere ai massimi livelli e spero, insieme alle mie nuove compagne, di trovare il modo per competere al massimo sia in Italia che in Europa”.