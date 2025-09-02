Serie A Women: via alla sperimentazione del FVS

Prenderà il via con l'inizio del campionato la sperimentazione del Football Video Support per il torneo femminile

Grandi novità al via del campionato femminile: in questa stagione infatti verrà sperimentato il Football Video Support, meccanismo per il quale gli allenatori avranno la possibilità di chiedere la revisione di un’azione di gioco.

Il comunicato della Juventus

“Un appuntamento importante quello andato in scena al Museo del Calcio di Coverciano per inaugurare una nuova era nella Serie A Femminile. L’incontro, organizzato da FIGC e Serie A Women, ha visto riunirsi l’AIA e i rappresentanti delle 12 squadre che si preparano a scendere in campo per la nuova stagione. Al centro del dibattito il Football Video Support (FVS), lo strumento voluto dalla FIFA per assistere gli arbitri e garantire maggiore correttezza in campo.

Il campionato femminile italiano sarà pioniere, dunque, insieme alle massime serie spagnola e americana, nell’adozione sperimentale del FVS. Un segnale forte che sottolinea la volontà di elevare ulteriormente il livello del calcio femminile.

COME FUNZIONA IL FVS?

Il meccanismo è chiaro e intuitivo. Gli allenatori avranno la possibilità di richiedere la revisione di un’azione di gioco non più di due volte a partita. La richiesta avviene attraverso un gesto convenzionale – la rotazione dell’indice – e la consegna di una card al quarto ufficiale.

L’arbitro potrà, quindi, recarsi al monitor a bordocampo per analizzare la situazione.

Le casistiche analizzabili saranno:

episodi relativi a un gol;

assegnazione o meno di un calcio di rigore;

espulsione diretta;

scambio di identità.

Una novità importante per il campionato femminile è che l’arbitro visionerà in ogni caso il monitor per convalidare una rete prima che il gioco riprenda. La richiesta di revisione non verrà “spesa” se la revisione porterà alla modifica della decisione arbitrale originale. Questo incentiverà un utilizzo consapevole dello strumento, premiando l’allenatore che avrà individuato una situazione di errore evidente.

Presente all’incontro tenutosi in Toscana una delegazione composta da allenatori e calciatrici – Massimiliano Canzi e Martina Rosucci nello specifico per il nostro Club – che hanno potuto familiarizzare con le nuove regole, in vista del fischio d’inizio del campionato, previsto per il week-end del 4-5 ottobre.” (Juventus.com)