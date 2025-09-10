Juventus-Inter: dove vedere il Derby d’Italia

Terminata la pausa per le Nazionali, la Juventus sta tornando al completo alla Continassa per cercare di preparare al meglio il ritiro in campo in campionato. I bianconeri ospiteranno infatti l’inter, in uno degli anticipi del sabato, con calcio d’inizio in programma alle 20:45.
Le info sulla partita
Juventus e Inter si affronteranno il 13 settembre nel match valido per la 3ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di sabato all’Allianz Stadium con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 18:00.
SERIE A | DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER, DOVE VEDERLA
La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.