RIVIVI IL LIVE | Juventus-Parma 2-0: esordio vincente per i ragazzi di Tudor!

90’+4′- Fischio finale! Buona la prima per i ragazzi di Igor Tudor che, davanti ai propri sostenitori, non steccano. I bianconeri vincono e convincono, non avendo mai subito particolari incursioni avversarie.
90′- Segnalati quattro minuti di recupero.
89′- Un cambio per la Juventus e due per il Parma: McKennie entra al posto di Yildiz; per i crociati Djuric al posto di Keita e Estevez per Levik.
88′- Occasione Parma! Bernabè impegna Di Gregorio con un tiro fortissimo dal limite dell’area. Il numero 16 si fa trovare pronto.
84′- GOOOOOOOOL Juventus! Per i bianconeri segna Dusan Vlahovic, appena entrato al posto di David. Subito contropiede per i bianconeri, sotto di un uomo, con Yildiz lanciato in profondità che serve il serbo.
83′- Cartellino ROSSO per Cambiaso! L’esterno ingenuamente reagisce ad una spinta di Lovik con una sbracciata al volo. Per il direttore di gara nessun dubbio.
80′- Doppio cambio per Igor Tudor: entrano Vlahovic e Nico Gonzalez.
72′- Contropiede della Juventus pericoloso! Conceicao finta più volte il tiro, poi serve Yildiz che prova la conclusione mancina dal limite dell’area. Ferma tutto l’estremo difensore giapponese.
70′- Secondo ammonito per i crociati: Oliver Sorensen, entrato da pochi minuti, è stato punito con la sanzione a seguito di un intervento in ritardo ai danni di Joao Mario.
59′- GOOOOOOL JUVENTUS! Rete all’esordio in Serie A per Jonathan David. Sugli sviluppi di un corner, Yildiz salta Keita con un dribbling e crossa al centro per il canadese che insacca in rete.
56′- Primo ammonito per il Parma. Cartellino giallo per Zion Suzuki, punito per perdita di tempo.
57′- Sostituzioni per entrambe le formazioni: per i crociati entra Oliver Sorensen al posto di Christian Ordonez. Per la rosa di Tudor. invece, entrano Joao Mario e Teun Koopmeiners al posto di Federico Gatti e Manuel Locatelli.
51′- Yildiz vicino al vantaggio! Il numero 10 si accentra dalla sinistra e calcia di potenza: palla fuori di poco.
47′- Salva tutto Bremer! Almqvist sfonda palla al piede sulla sinistra, entra in area e serve un pallone a Pellegrino che deve solamente concludere a porta vuota, ma il brasiliano interviene miracolosamente.
46′- Le squadre rientrano in campo: via alla ripresa!
45+2′- Duplice fischio. Finisce la prima frazione di gara.
45′- Segnalati due minuti di recupero.
43′- Secondo ammonito per la Juventus: è il turno di Igor Tudor.
22′- Fase di stallo del match: giunti quasi alla metà del primo tempo, il risultato resta bloccato sul pari.
14′- Federico Gatti, difensore della Juventus, è il primo ammonito della gara. Il numero 4 bianconero è intervenuto duro su Almqvist, dopo essere stato anticipato a sorpresa.
1′- Fischio d’inizio. Incomincia il campionato della Juventus!
La Juventus scende in campo contro il Parma nella prima giornata del campionato italiano di Serie A. Segui la diretta con noi.