RIVIVI IL LIVE | Juventus-Parma 2-0: esordio vincente per i ragazzi di Tudor!
Home > Juve News

RIVIVI IL LIVE | Juventus-Parma 2-0: esordio vincente per i ragazzi di Tudor!

Cristiano Passa
24 Agosto, 20:09
La squadra bianconera scende in campo nella prima giornata del campionato italiano di Serie A tra le mura amiche dello Stadium

90’+4′- Fischio finale! Buona la prima per i ragazzi di Igor Tudor che, davanti ai propri sostenitori, non steccano. I bianconeri vincono e convincono, non avendo mai subito particolari incursioni avversarie.

90′- Segnalati quattro minuti di recupero.

89′- Un cambio per la Juventus e due per il Parma: McKennie entra al posto di Yildiz; per i crociati Djuric al posto di Keita e Estevez per Levik.

88′- Occasione Parma! Bernabè impegna Di Gregorio con un tiro fortissimo dal limite dell’area. Il numero 16 si fa trovare pronto.

84′- GOOOOOOOOL Juventus! Per i bianconeri segna Dusan Vlahovic, appena entrato al posto di David. Subito contropiede per i bianconeri, sotto di un uomo, con Yildiz lanciato in profondità che serve il serbo.

83′- Cartellino ROSSO per Cambiaso! L’esterno ingenuamente reagisce ad una spinta di Lovik con una sbracciata al volo. Per il direttore di gara nessun dubbio.

80′- Doppio cambio per Igor Tudor: entrano Vlahovic e Nico Gonzalez.

72′- Contropiede della Juventus pericoloso! Conceicao finta più volte il tiro, poi serve Yildiz che prova la conclusione mancina dal limite dell’area. Ferma tutto l’estremo difensore giapponese.

70′- Secondo ammonito per i crociati: Oliver Sorensen, entrato da pochi minuti, è stato punito con la sanzione a seguito di un intervento in ritardo ai danni di Joao Mario.

59′- GOOOOOOL JUVENTUS! Rete all’esordio in Serie A per Jonathan David. Sugli sviluppi di un corner, Yildiz salta Keita con un dribbling e crossa al centro per il canadese che insacca in rete.

56′- Primo ammonito per il Parma. Cartellino giallo per Zion Suzuki, punito per perdita di tempo.

57′- Sostituzioni per entrambe le formazioni: per i crociati entra Oliver Sorensen al posto di Christian Ordonez. Per la rosa di Tudor. invece, entrano Joao Mario e Teun Koopmeiners al posto di Federico Gatti e Manuel Locatelli.

51′- Yildiz vicino al vantaggio! Il numero 10 si accentra dalla sinistra e calcia di potenza: palla fuori di poco.

47′- Salva tutto Bremer! Almqvist sfonda palla al piede sulla sinistra, entra in area e serve un pallone a Pellegrino che deve solamente concludere a porta vuota, ma il brasiliano interviene miracolosamente.

46′- Le squadre rientrano in campo: via alla ripresa!

45+2′- Duplice fischio. Finisce la prima frazione di gara.

45′- Segnalati due minuti di recupero.

43′- Secondo ammonito per la Juventus: è il turno di Igor Tudor.

22′- Fase di stallo del match: giunti quasi alla metà del primo tempo, il risultato resta bloccato sul pari.

14′- Federico Gatti, difensore della Juventus, è il primo ammonito della gara. Il numero 4 bianconero è intervenuto duro su Almqvist, dopo essere stato anticipato a sorpresa.

1′- Fischio d’inizio. Incomincia il campionato della Juventus!

La Juventus scende in campo contro il Parma nella prima giornata del campionato italiano di Serie A. Segui la diretta con noi.

 

 

Leggi anche

Cristiano Passa · 24 Agosto, 20:07
Juventus-Parma: le formazioni ufficiali
La squadra bianconera scende in campo per la prima giornata del campionato italiano di Serie A
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 14:00
PRIMAVERA | Frosinone-Juventus 3-1: bianconeri fermi a un punto
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 13:10
Calciomercato Juve, occhi della Premier League per Savona. I dettagli
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 12:50
Juventus-Parma, il probabile undici titolare di Igor Tudor!
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 11:49
Juventus-Parma, un nuovo arrivo pronto all’esordio? Le ultime
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 10:28
Juventus-Parma, dilemma in difesa per Tudor: Gatti o Kalulu?
Cristiano Passa - 23 Agosto, 15:25
Juve-Parma: Tudor: “Partire subito bene, da cinque anni né primi né secondi”
x