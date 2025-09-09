Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”

L'ex giocatore delle due squadre ha parlato della sfida che le vedrà di fronte sabato alla ripresa del campionato

Sabato sera la Juventus tornerà in campo per la terza giornata del campionato italiano di Serie A, nella quale ospiterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium l’inter. L’ex giocatore delle due squadre Juan Cuadrado, oggi al Pisa, ha parlato della sfida e dei suoi sentimenti verso le sue due ex squadre.

Le parole di Cuadrado

“Sicuramente sono le squadre più forti insieme a Napoli e la Roma che sta andando molto bene. Però sarà una bella battaglia perché se si vedono gli ultimi campionati si sono decisi alla fine. Penso che la Juve si sia rinforzata molto bene, ha dei grandissimi giocatori. Anche l’Inter. Sarà una bella sfida, penso che debba vincere il migliore”.

“Secondo me l’Inter l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato arrivando anche in finale di Champions League. Non ha vinto niente. Però tutti hanno visto la squadra forte che è. La Juve ha avuto un cambiamento con giocatori nuovi, più giovani anche, però è sempre la Juve dovranno essere attenti. Ma adesso per me Inter e Napoli sono squadre che sono più in forma per adesso”.