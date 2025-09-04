Nazionali: i bianconeri in campo questa sera

Iniziano gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai prossimi impegni europei e mondiali

La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa in vista della ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri scendere in campo contro l’inter tra le mura amiche dell’Allianz stadium. Molti dei calciatori di Igor Tudor sono infatti nelle rispettive Nazionali, e stasera inizieranno a scendere in campo.

I bianconeri in campo

“Prime sfide per le Nazionali impegnate in questa prima pausa stagionale dedicata alle Qualificazioni ai Mondiali 2026: in campo la Turchia che affronterà la Georgia in una trasferta delicata, mentre il Belgio va a caccia di un largo successo contro il Liechtenstein (consapevole che potrebbe pesare anche la differenza reti). In campo poi anche l’Olanda di Teun Koopmeiners, che va a caccia del terzo successo in tre gare nel gruppo G di qualificazione alla competizione internazionale dedicata alle nazionali più importante al mondo.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE

Ore 18.00 | Georgia-Turchia – Qualificazioni Mondiali 2026

Ore 20:45 | Liechtenstein-Belgio – Qualificazioni Mondiali 2026

Ore 20:45 | Olanda-Polonia – Qualificazioni Mondiali 2026″