Le bianconere si ritroveranno domani per iniziare la preparazione in vista della stagione 2026/27. Leggiamo il programma del raduno e le convocate.
La Juventus Women si appresta a tornare in campo per iniziare la preparazione in vista della stagione 2026/27. Di seguito la nota del club bianconero.
IL PROGRAMMA DEL RADUNO
“La nuova avventura delle bianconere inizierà ufficialmente domani, lunedì 6 luglio, giornata dedicata al raduno e alle consuete visite mediche. Il giorno successivo, martedì 7 luglio, il gruppo sosterrà i primi test fisici per poi scendere in campo all'Allianz Training Center di Vinovo per il primo allenamento stagionale, dando così il via al lavoro sul terreno di gioco agli ordini del nuovo tecnico Isaac Guerrero e del suo staff.
LE CONVOCATE
Di seguito l'elenco delle giocatrici a disposizione per l'inizio del ritiro (con Giorgia Bianchi che si aggregherà al gruppo al rientro dagli impegni con la Nazionale):
- PORTIERI: De Jong, Mallardi, Rusek.
- DIFENSORI: Bertero, Carbonell, D'Auria, Lenzini, Noordman, Rosucci, Salvai;
- CENTROCAMPISTE: Brighton, Carvajal, Godo, Libran, Pavan, Schatzer, Tatiana Pinto, Vijlamaa;
- ATTACCANTI: Beccari, Bellagente, Bianchi, Bonansea, Cambiaghi, Capeta, Cavallin.
LO STAFF TECNICO 2026/2027
- Isaac Guerrero – ALLENATORE
- Berta Prat Hernandez – ALLENATORE IN SECONDA
- Joseph Ntumba – COLLABORATORE TECNICO
- Stefano Alfero – COLLABORATORE TECNICO
- Alberto Maja – ALLENATORE PORTIERI
- Ivan Teoli – PREPARATORE ATLETICO
- Andrea Pasquariello – PREPARATORE ATLETICO
- Maeva Ruiz – MATCH ANALYST
- Javier Gonzalez Torres – MATCH ANALYST
- Raffaella Masciadri – TEAM MANAGER
La Juventus ci tiene a ringraziare e ad augurare una buona fortuna per il futuro professionale a Stefano Baroncini e Paolo Beruatto, che lasciano lo staff bianconero”
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