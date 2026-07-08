Nella giornata di ieri la Divisione Serie A Femminile ha svelato il calendario della fase a gironi della Serie A Women’s Cup 2026.

La competizione, che prenderà ufficialmente il via nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto, si preannuncia più avvincente che mai grazie a una formula altamente competitiva. Il torneo si articolerà infatti in due fasi distinte: nella prima, le dodici squadre partecipanti sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Questa fase iniziale prevede tre giornate, che serviranno a scremare le pretendenti al titolo.

Solo le quattro migliori formazioni otterranno il pass per la decisiva Final Four, caratterizzata da semifinali e finale in gara unica. A contendersi il trofeo saranno le vincenti dei tre gironi e la migliore seconda classificata in assoluto.

Il Girone della Juventus

La Juventus Women è stata inserita nel Girone C, dove affronterà il Milan, il Como 1907 e il Como Women.

Il debutto ufficiale delle bianconere avverrà nella prima giornata (22-23 agosto 2026) in trasferta contro il Como 1907. Successivamente, per la seconda giornata (29-30 agosto 2026), la Juventus ospiterà tra le mura amiche il Como Women. A chiudere questa prima fase si disputerà nella terza giornata (5-6 settembre 2026), quando a Vinovo arriverà il Milan per una sfida sicuramente importante.