La stagione della Juventus Women si conclude con una sconfitta in finale di Coppa Italia femminile. Le ragazze bianconere, escono difatti sconfitte dalla gara contro la Roma, che dopo aver vinto il campionato conquista così anche l’altro trofeo nazionale.

Il commento di mister Canzi

Al termine della sfida, l’allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero:

"Ci dispiace tanto. È stata una partita aperta come ci aspettavamo, le ragazze hanno dato il massimo. Non abbiamo rimpianti, l’abbiamo giocata fino in fondo. In un Club come la Juventus sono cresciuto tanto e non posso non ringraziare Stefano Braghin che mi ha voluto e con cui ho lavorato benissimo in questi anni".