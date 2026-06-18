Si è svolto questo pomeriggio a Nyon il sorteggio del primo e del secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Champions League. Di seguito il comunicato della società bianconera.

Il comunicato della Juventus

Attraverso una nota ufficiale, il club ha illustrato il percorso che attende la squadra nel secondo turno di qualificazione:

“Nel sorteggio svolto a Nyon oggi, giovedì 18 giugno 2026, sono state selezionate le avversarie che la Juventus Women affronterà nel Second Qualifyng Round di UEFA Women's Champions League - un mini torneo con semifinali e finali.

La squadra bianconera sfiderà nel primo match la Torreense - una gara in programma il 5 agosto prossimo. In caso di successo, la Juventus tornerà in campo l'8 agosto e se la vedrà poi contro la vincente del testa a testa tra Hammarby e Apolonia.

Nel caso di doppia vittoria, la Juventus Women avrà poi accesso alla terza fase di qualificazione che sarà una sfida diretta andata e ritorno contro una delle avversarie che avranno accesso al Third Qualifying Round, con la prima gara in calendario il 26 agosto e la seconda il 2 settembre”.