Il neo acquisto della Juventus Women Danique Noordman, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per raccontare il suo arrivo a Torino e quali saranno i suoi obiettivi in questa sua nuova avventura. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quando ho saputo dell’interesse della Juventus, ero davvero felice ed entusiasta. Ho fatto delle bellissime chiacchierate con le persone qui e mi hanno trasmesso fin da subito ottime sensazioni. Sentirsi dire “ti vogliamo in squadra, alla Juventus” è stato incredibile, un’emozione difficile da descrivere a parole. Tra l’altro ho avuto modo anche di scambiare qualche parola con Danielle de Jong: abbiamo parlato del Club e dell’ambiente e le sue parole così positive mi hanno trasmesso subito le vibrazioni giuste”.

Che sfida sarà? “Per me questa sarà una bellissima sfida: giocherò insieme a grandi calciatrici e sono sicura che questo ambiente mi aiuterà tantissimo a crescere. Certo, ci saranno novità importanti anche fuori dal campo, dato che ora vivrò da sola qui a Torino. Mi mancherà la mia famiglia e questa sarà la differenza più grande con il passato, ma sono pronta”.

Obiettivi? “Come calciatrice sono una che non molla mai, che dà tutto in campo e lotta su ogni pallone. Mi piace giocare in avanti, puntare l’avversaria, inventare giocate e creare occasioni da gol. Per questa nuova avventura il mio primo obiettivo è ambientarmi bene e imparare il più possibile, crescendo sia dentro che fuori dal campo. E poi, naturalmente, voglio vincere: qui sono stati conquistati tantissimi trofei e dare il mio contributo per vincerne altri è il mio traguardo principale”.