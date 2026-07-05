Danique Noordman si presenta ai tifosi bianconeri dopo l’ufficialità del suo arrivo nella Juventus Women.
Il neo acquisto della Juventus Women Danique Noordman, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per raccontare il suo arrivo a Torino e quali saranno i suoi obiettivi in questa sua nuova avventura. Di seguito le sue dichiarazioni:
Quando ho saputo dell’interesse della Juventus, ero davvero felice ed entusiasta. Ho fatto delle bellissime chiacchierate con le persone qui e mi hanno trasmesso fin da subito ottime sensazioni. Sentirsi dire “ti vogliamo in squadra, alla Juventus” è stato incredibile, un’emozione difficile da descrivere a parole. Tra l’altro ho avuto modo anche di scambiare qualche parola con Danielle de Jong: abbiamo parlato del Club e dell’ambiente e le sue parole così positive mi hanno trasmesso subito le vibrazioni giuste”.
Che sfida sarà? “Per me questa sarà una bellissima sfida: giocherò insieme a grandi calciatrici e sono sicura che questo ambiente mi aiuterà tantissimo a crescere. Certo, ci saranno novità importanti anche fuori dal campo, dato che ora vivrò da sola qui a Torino. Mi mancherà la mia famiglia e questa sarà la differenza più grande con il passato, ma sono pronta”.
Obiettivi? “Come calciatrice sono una che non molla mai, che dà tutto in campo e lotta su ogni pallone. Mi piace giocare in avanti, puntare l’avversaria, inventare giocate e creare occasioni da gol. Per questa nuova avventura il mio primo obiettivo è ambientarmi bene e imparare il più possibile, crescendo sia dentro che fuori dal campo. E poi, naturalmente, voglio vincere: qui sono stati conquistati tantissimi trofei e dare il mio contributo per vincerne altri è il mio traguardo principale”.
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