La Juventus Women ha messo a segno il suo primo acquisto in questa sessione di calciomercato: si tratta di Danique Noordman che lascia l'Ajax per trasferirsi a Torino. Di seguito il comunicato della società bianconera

Il comunicato della Juventus

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato l'acquisto di Danique Noordman:

"Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Danique Noordman, giocatrice olandese di grande talento: la calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Nata a Zwolle nel 2004, muove i suoi primi passi nel PEC Zwolle, club con cui esordisce nella massima serie olandese a soli 16 anni, prima di trasferirsi all’Ajax nell'estate del 2023. Ad Amsterdam la sua crescita prosegue ad alti livelli, trovando continuità sia in campionato sia nelle competizioni europee. Nella stagione appena conclusa è stata una grande protagonista, collezionando 28 presenze, 4 gol e 3 assist in tutte le competizioni e trovando anche spazio nel Team Of The Season dell’Eredivisie.

Punto di riferimento costante di tutte le selezioni giovanili della nazionale olandese – dall’Under 17 fino all'Under 23 – Noordman fa dell'intelligenza tattica e del dinamismo i suoi principali punti di forza. E ora è pronta a mettere le sue qualità a disposizione delle bianconere.

Benvenuta alla Juventus, Danique!"