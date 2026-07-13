La Juventus, sui propri canali ufficiali, annuncia l'acquisto di Lea Khelifi, centrocampista francese classe 1999 che arriva dallo Strasburgo. Di seguito la nota della società e le prime parole della neo arrivata.

Il comunicato del club

Centrocampista francese, nata a Strasburgo il 12 maggio 1999, Léa Khelifi approda a Torino dopo l'ultima stagione disputata con il Nantes, dove nell'ultima stagione si è distinta per continuità e incisività mettendo a segno otto reti. Nel corso della sua carriera Khelifi ha maturato una significativa esperienza nel calcio francese, vestendo le maglie di Metz, Paris Saint-Germain, Digione, Montpellier e Nantes. Con il PSG ha conquistato la Coppa di Francia nella stagione 2021/22, arricchendo un percorso che l'ha vista crescere costantemente ai massimi livelli.

Cresciuta calcisticamente nel Metz, con cui ha debuttato giovanissima tra le professioniste, Khelifi si è affermata come una centrocampista moderna, tecnica e versatile. Dinamica nelle due fasi di gioco, è in grado di interpretare diversi ruoli in mezzo al campo, abbinando qualità nella costruzione della manovra a una spiccata capacità di inserirsi negli spazi e rendersi pericolosa in zona gol. Le sue prestazioni le sono valse anche la chiamata della Nazionale francese maggiore, con cui ha collezionato quattro presenze dopo aver completato tutto il percorso nelle selezioni giovanili transalpine. Per Lea si apre ora una nuova sfida in bianconero, pronta a mettere talento, esperienza e qualità al servizio della Juventus Women.

Benvenuta alla Juventus, Lea!”.

Le prime parole in bianconero

“La Juventus è una delle squadre più grandi al mondo. Le mie prime sensazioni sono ottime: sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura

Per quanto riguarda le mie caratteristiche, cercherò di fare la differenza soprattutto con le mie qualità tecniche, provando a portare le mie abilità all'interno della squadra. Si creerà subito un'ottima intesa con le mie nuove compagne e con tutto il gruppo; sono fiduciosa e convinta che faremo una grande stagione insieme”.

Caratteristiche sul campo? “In campo sono una persona che non molla mai, che lotta fino all'ultimo secondo e che cerca sempre di aiutare le compagne. Credo di avere una buona dose di esperienza e il mio obiettivo è condividerla con tutti. Allo stesso tempo, però, arrivo con tanta voglia di ascoltare e di imparare, perché c'è sempre da crescere. Sono davvero entusiasta di questa opportunità”.

Obiettivi? “I traguardi collettivi vengono prima di tutto: sono venuta qui per vincere. Dal punto di vista personale, invece, l'obiettivo è fare gol, servire assist e dare il massimo supporto alla squadra in ogni modo possibile”.