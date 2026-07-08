Annamaria Serturini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Juventus.
Il neo acquisto della Juventus Women Annamaria Serturini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Leggiamo le sue parole.
Le prime sensazioni? "Sicuramente è un'emozione grandissima. Sono molto felice e orgogliosa di entrare a far parte di questo Club, di cui conosco bene il valore e l'importanza. La mentalità della Juventus è la stessa mia: non vedo l'ora di iniziare e di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società. Negli ultimi anni mi sono adattata a diversi ruoli a seconda delle necessità, ma nasco come esterno d'attacco. La velocità, il dribbling e il tiro in porta sono sicuramente i miei punti di forza; cercherò di esprimerli al massimo delle mie capacità anche qui alla Juve".
Obiettivi in questa nuova avventura? "Cerco sempre di migliorarmi ogni giorno, anche durante i singoli allenamenti, perché per me è fondamentale: non torno mai a casa senza aver imparato qualcosa, è l'unico modo che conosco per crescere. Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con un allenatore che saprà darci tantissime idee e stimoli differenti. Con le ragazze ci siamo già sentite e sono felice di ritrovare questo gruppo: con alcune ho giocato diversi anni fa a Brescia, con molte altre condivido l'esperienza in Nazionale. È un ottimo spogliatoio e sono convinta che insieme potremo scrivere un'altra pagina importante della storia di questa squadra.
L’ultimo anno non è stato dei migliori a causa dell'infortunio, ma mi ha insegnato tanto, aiutandomi a crescere ulteriormente e facendomi capire quanto sia prezioso poter giocare e allenarsi quotidianamente. Il mio obiettivo è innanzitutto mettermi a totale disposizione della squadra per raggiungere i traguardi comuni. Personalmente, desidero solo scendere in campo e tornare a divertirmi: è ciò che mi è mancato quest'anno ed è il mio grande sogno per questa avventura".
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