Il neo acquisto della Juventus Women Annamaria Serturini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Leggiamo le sue parole.

Le prime sensazioni? "Sicuramente è un'emozione grandissima. Sono molto felice e orgogliosa di entrare a far parte di questo Club, di cui conosco bene il valore e l'importanza. La mentalità della Juventus è la stessa mia: non vedo l'ora di iniziare e di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società. Negli ultimi anni mi sono adattata a diversi ruoli a seconda delle necessità, ma nasco come esterno d'attacco. La velocità, il dribbling e il tiro in porta sono sicuramente i miei punti di forza; cercherò di esprimerli al massimo delle mie capacità anche qui alla Juve".

Obiettivi in questa nuova avventura? "Cerco sempre di migliorarmi ogni giorno, anche durante i singoli allenamenti, perché per me è fondamentale: non torno mai a casa senza aver imparato qualcosa, è l'unico modo che conosco per crescere. Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con un allenatore che saprà darci tantissime idee e stimoli differenti. Con le ragazze ci siamo già sentite e sono felice di ritrovare questo gruppo: con alcune ho giocato diversi anni fa a Brescia, con molte altre condivido l'esperienza in Nazionale. È un ottimo spogliatoio e sono convinta che insieme potremo scrivere un'altra pagina importante della storia di questa squadra.

L’ultimo anno non è stato dei migliori a causa dell'infortunio, ma mi ha insegnato tanto, aiutandomi a crescere ulteriormente e facendomi capire quanto sia prezioso poter giocare e allenarsi quotidianamente. Il mio obiettivo è innanzitutto mettermi a totale disposizione della squadra per raggiungere i traguardi comuni. Personalmente, desidero solo scendere in campo e tornare a divertirmi: è ciò che mi è mancato quest'anno ed è il mio grande sogno per questa avventura".