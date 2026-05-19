La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri le modalità per assistere in TV e in streaming alla finale di Coppa Italia femminile tra la Juventus e la Roma.

“Domenica 24 maggio 2026 la Juventus Women sfiderà nella finale di Coppa Italia Women 2025/2026 la Roma.

Le bianconere affronteranno la squadra laziale allo stadio "Romeo Menti" di Vicenza nell'ultimo appuntamento della stagione.

COPPA ITALIA WOMEN | DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA

La sfida tra le bianconere e le giallorosse sarà visibile su Rai 2 e Sky Sport e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW”.