Si chiude ufficialmente l'avventura di Estelle Cascarino con la Juventus Women
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, rende noto il trasferimento di Estelle Cascarino, difensore centrale delle Women, alle inglesi del West Ham.
Il comunicato del club
"Si chiude ufficialmente l'avventura di Estelle Cascarino con la Juventus Women. La calciatrice francese classe 1997, che lo scorso gennaio si era trasferita al West Ham con la formula del prestito, passa ora a titolo definitivo al club inglese per continuare la sua esperienza a Londra.
Approdata a Torino nell’estate del 2023, Estelle ha collezionato 51 presenze complessive in bianconero tra tutte le competizioni, dando il suo contributo per la conquista di tre trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.
Grazie di tutto, Estelle, e in bocca al lupo per il tuo futuro in Women’s Super League"!
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