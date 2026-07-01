Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società bianconera ha annunciato la cessione di Amalie Vangsgaard all’Aston Villa. L’attaccante danese saluta la Juventus Women dopo due stagioni in cui ha collezionato 74 presenze e messo a segno 16 reti.

Il comunicato della Juventus

“Si chiude l'esperienza a Torino di Amalie Vangsgaard. L'attaccante danese saluta i colori bianconeri per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera nella Women ‘s Super League, trasferendosi a titolo definitivo all'Aston Villa.

Arrivata alla Juventus nell'estate del 2024, Vangsgaard ha fatto parte del reparto avanzato bianconero nel corso delle ultime due stagioni mettendo a disposizione della squadra tutto il suo spirito di sacrificio. 74 presenze le presenze complessive con la maglia della Juventus Women, mostrandosi come una pedina importante sia nelle sfide in territorio nazionale, sia sul prestigioso palcoscenico della UEFA Women ‘s Champions League, con il suo percorso in bianconero che va in archivio con un bottino di 16 reti totali.

Grazie di tutto e buona fortuna, Amalie!”