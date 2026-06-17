Accordo rinnovato

La Juventus Women continuerà a disputare le proprie partite casalinghe allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella anche nella stagione 2026/27. La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale diffusa dal Comune, che ha annunciato il proseguimento della collaborazione con il club bianconero. Si tratta di una decisione che garantisce continuità a un progetto iniziato nel 2023 e diventato sempre più importante nel corso degli anni. Grazie a questo accordo, Biella ha ospitato numerose partite di alto livello, sia in campionato sia nelle competizioni europee. La prossima stagione sarà la quarta complessiva della collaborazione tra la città piemontese e la Juventus Women. Un percorso che ha contribuito a valorizzare il calcio femminile e a dare maggiore visibilità all'impianto sportivo cittadino. La soddisfazione reciproca tra le parti ha favorito il rinnovo dell'intesa, considerata positiva sia per il club sia per il territorio. L'obiettivo resta quello di continuare a promuovere il calcio femminile attraverso una struttura moderna e funzionale.

Lavori in corso e più posti per i tifosi

Oltre alla conferma della Juventus Women, il Comune ha fornito aggiornamenti anche sugli interventi previsti allo stadio. Sono infatti in fase di completamento i lavori sulla tribuna ovest laterale dell'impianto. Grazie a queste opere, la capienza complessiva aumenterà di circa 600 posti. Un miglioramento importante che consentirà di accogliere un numero maggiore di tifosi durante le gare della squadra bianconera. L'accordo prevede inoltre il proseguimento delle attività di manutenzione del terreno di gioco. Un lavoro svolto direttamente dal club e che negli ultimi anni ha permesso di mantenere il manto erboso in condizioni ottimali. L'ampliamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita dell'impianto, sempre più punto di riferimento per il calcio femminile italiano.

Le parole del Comune

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni cittadine. Il sindaco Marzio Olivero ha sottolineato come la permanenza della Juventus Women rappresenti un risultato significativo per Biella. Secondo il primo cittadino, la città ha dimostrato di poter ospitare eventi sportivi di alto livello, offrendo strutture adeguate e un'organizzazione efficiente. La collaborazione con il club bianconero contribuisce inoltre a promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale. Anche l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola ha evidenziato il valore del progetto. L'obiettivo iniziale era costruire una collaborazione duratura e i risultati ottenuti hanno confermato la bontà della scelta. La volontà comune è quella di continuare a investire nello stadio e nella crescita del movimento femminile, consolidando un rapporto che negli anni ha portato benefici sportivi e d'immagine a tutta la città.