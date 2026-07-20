La Juventus Women continua a mostrarsi una della società più attive in questa finestra estiva di calciomercato. Oltre a numerose operazioni in entrata, la società bianconera sta lavorando molto anche sul fronte delle uscite.

Proprio in merito a tutto ciò, è arrivata l’ufficialità da parte del club del trasferimento in prestito di Greta Bellagente e Martina Pizzolato. Entrambe le giocatrici, si trasferiranno a titolo temporaneo al Lumezzane.

Il comunicato della Juventus

“Nuovo accordo e prolungamento di contratto per Greta Bellagente, reduce dall’annata in prestito al Vicenza e che ha firmato con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028.

Dopo il primo contratto da professionista arrivato nell’aprile 2025, Greta ha superato il recupero da un lungo infortunio, mettendosi alla prova nei mesi scorsi nel campionato di Serie B, dove tornerà a giocare anche in questa stagione in prestito al Lumezzane.

In prestito alla squadra lombarda anche Martina Pizzolato, reduce da una stagione in prestito all’H&D Chievo Women.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, ragazze!