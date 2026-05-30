Archiviata l'annata 2025-26, culminata con la vittoria della Roma del campionato e della Coppa Italia, il calcio femminile italiano è già pronto a ripartire. Infatti è stato ufficializzato il calendario e tutte le date di inizio delle competizioni organizzate dalla Serie A Women.

Il torneo prenderà il via nel fine settimana del 22 e 23 agosto, con la finalissima che si giocherà invece in campo neutro nel weekend del 19 e 20 settembre. Domenica 30 agosto partirà ufficialmente il turno preliminare della Coppa Italia Women, che finirà il 22-23 maggio.

Di seguirò l'elenco della stagione:

Serie A Women’s Cup: gironi dal 22-23 agosto, finale il 19-20 settembre.

Coppa Italia Women: turno preliminare il 30 agosto, finale il 22-23 maggio.

Serie B Femminile: prima giornata il 6 settembre, ultima il 16 maggio.

Primavera 1 e 2: prima giornata fissata per il 19-20 settembre.

Serie A Women Athora: prima giornata il 26-27 settembre, ultima il 15-16 maggio.

Supercoppa Women: gara secca programmata per il 9-10 gennaio 2027.