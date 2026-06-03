La società bianconera ha annunciato la separazione da Massimiliano Canzi: leggiamo la nota del club.
La Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Massimiliano Canzi. Il tecnico, lascia così la Juventus Women dopo due stagioni.
Il comunicato del club bianconero“Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi per cui, dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Insieme a lui la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto.
Il Club desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, dopo il suo arrivo in bianconero nell’estate del 2024. Un percorso importante, culminato nella conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women’s Cup.
Grazie mister e in bocca al lupo per il futuro”.
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