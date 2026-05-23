La Juventus Women, si prepara a scendere in campo per l’ultima gara della stagione. Ad attendere le bianconere ci sarà la finale di Coppa Italia femminile contro la Roma. La gara si disputerà domani 24 maggio alle ore 18:00, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

Oggi nel giorno di vigilia della sfida, mister Massimiliano Canzi e Barbara Bonansea hanno presentato in conferenza stampa la gara contro la squadra giallorossa. Qui sotto le loro dichiarazioni.

BARBARA BONANSEA

“Domenica la differenza la farà chi avrà più voglia di conquistare un successo, vincere questa Coppa Italia per noi sarebbe un po' una rivalsa in una stagione iniziata nel modo giusto, ma che poi ci ha portato diverse avversità lungo il percorso. Tutte insieme abbiamo cercato di trovare qualcosa di diverso per ritrovare quello che l'anno scorso abbiamo mostrato di avere: mi piace pensare che dai momenti complicati si vede il valore delle persone e mi auguro che la finale di Coppa Italia sia per noi questo genere di opportunità.

Non bisogna parlare solo di Scudetto perso, ma anche di Serie A Women's Cup e Supercoppa vinta: tra Juventus e Roma c'è sempre stato equilibrio e dalla sfida di domani mi aspetto lo stesso. Abbiamo perso delle partite contro squadre che erano alla nostra portata in campionato e questo c'ha penalizzato, certo, ma non è stato un anno negativo: so che sul giudizio complessivo dell'annata peserà anche il risultato della gara di domani. In una finale c'è sempre pressione, però è bello prendere parte a sfide del genere perché giochiamo per arrivare a sollevare dei trofei. Se penso alle quattro gare contro la Roma, so che l'attenzione ai dettagli farà la differenza: la nostra intenzione è quella di portarla sui nostri punti di forza”.

MASSIMILIANO CANZI

“Abbiamo attraversato qualche momento difficile, dai quali siamo usciti tutti insieme - squadra, staff e società. Abbiamo remato nella stessa direzione e questa è una cosa che rimane. E poi rimangono i titoli, i risultati e le vittorie. La storia dice che nelle partite secche siamo stati più bravi della Roma, ma la storia non scende in campo: abbiamo portato a casa due titoli contro le giallorosse in questa stagione, ma sono state tutte sfide molto equilibrate. In campionato hanno fatto meglio di noi e per questo sappiamo di potercela giocare, sarà una grande partita. In finale ci siamo arrivati con merito e vogliamo portare a casa questo trofeo.

Quinta sfida stagionale tra Juventus e Roma, ci conosciamo bene e il segreto domani sarà riuscire a trovare le contromisure alle modifiche che loro proveranno a portare in campo: conosciamo i loro punti di forza e siamo pronti per affrontarle. Quando riusciamo ad attaccare bene la profondità, possiamo dire la nostra nel modo migliore: bisognerà riuscire a portare la sfida dalla nostra parte e a cambiare in base a quello che troveremo in campo. Sappiamo per caratteristiche fisiche e tecniche che attaccare alle spalle della difesa avversaria è uno dei nostri punti di forza. Una vittoria farebbe cambiare la percezione di una stagione che dal mio punto di vista è già positiva”.