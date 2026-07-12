La Juventus Women mette a segno un nuovo colpo di mercato e continua il rinnovamento della rosa affidata a Isaac Guerrero. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo di Julia Bartel, centrocampista spagnola classe 2004 proveniente dall'Atlético Madrid.

La giocatrice ha firmato un contratto che la legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2029 e vestirà la maglia numero 14, andando a rinforzare un reparto che aveva salutato nei giorni scorsi Lia Wälti, trasferitasi al Brighton.

Il comunicato della Juventus

“Nuovo rinforzo per la mediana della Juventus Women: arriva Julia Bartel, centrocampista spagnola classe 2004, reduce dall’esperienza in Liga F con l’Atletico Madrid. La calciatrice iberica indosserà la maglia numero 14 e ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Nata a Castellbisbal il 18 maggio 2004, Júlia Bartel Holgado è cresciuta calcisticamente tra Espanyol e Barcellona. Proprio in blaugrana ha completato gran parte del suo percorso di formazione, fino al debutto in Prima Squadra nel giugno 2021, a poco più di 17 anni.

Bartel ha poi proseguito il proprio percorso tra Chelsea, Liverpool e Atlético Madrid, consolidando il suo profilo in contesti competitivi e internazionali. Nell’ultima stagione in Liga F con la maglia dell’Atlético ha trovato continuità e spazio.

Centrocampista dinamica e intelligente nella lettura del gioco, Bartel unisce qualità nel palleggio, capacità di inserimento e partecipazione alla fase difensiva, che fanno di lei una giocatrice ordinata, completa e pronta a portare energia e qualità al gruppo bianconero.

Il suo percorso è stato accompagnato anche da una presenza costante nelle selezioni giovanili della Spagna, dall’Under 16 fino all’Under 23. Con le nazionali giovanili ha conquistato due Europei Under 19 e un Mondiale Under 20, mentre con il Barcellona ha arricchito il proprio percorso con la vittoria della Liga F e della UEFA Women’s Champions League.

Benvenuta alla Juventus, Julia!