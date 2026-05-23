La società bianconera, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, rende noto l’addio di Stefano Braghin dal ruolo che ricopriva all’interno delle Women.

Il comunicato della Juventus

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Stefano Braghin ha comunicato oggi la decisione di lasciare il Club al termine di un percorso che ha segnato profondamente la storia recente della Juventus e del calcio femminile italiano.

Entrato in Juventus nel 2012, per poi assumere dal 2017 il ruolo di Women’s Football Director, Stefano è stato uno dei principali artefici della nascita e dello sviluppo del progetto Women Football bianconero, accompagnandone la crescita con visione, competenza e una profonda cultura del lavoro.

Nel corso degli anni, Juventus Women si è affermata come una delle realtà di riferimento del panorama europeo, conquistando trofei, contribuendo all’evoluzione del movimento e costruendo un’identità forte, riconoscibile e vincente. Un progetto che, stagione dopo stagione, è diventato una componente sempre più importante nella strategia e nella visione del Club".

Le parole di Comolli

“Stefano ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Juventus Women e nella costruzione di un progetto che oggi rappresenta un patrimonio importante per il Club - ha sottolineato Damien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus - Nel corso di questi anni ha dimostrato visione, competenza e una straordinaria capacità manageriale, affermandosi come un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato per il calcio femminile, anche a livello internazionale.

La sua decisione ci rammarica dal punto di vista professionale e umano – ha aggiunto Comolli - ma comprendiamo e rispettiamo la volontà, dopo un percorso di oltre 14 anni in Juventus, di dedicare più tempo a sé stesso e ai propri obiettivi personali. A nome di tutto il Club desidero sinceramente ringraziare Stefano per il contributo, la passione e i valori che ha trasmesso in questi anni, augurandogli il meglio per il suo futuro”.

Le dichiarazioni di Braghin

“Dopo 14 anni indimenticabili alla Juventus, questa mia decisione arriva con grande emozione ed enorme gratitudine – ha commentato Stefano Braghin -. Guardandomi indietro, penso con orgoglio al percorso fatto in questi 29 anni di carriera, iniziati dalle categorie più basse, e al privilegio di aver potuto vivere e dedicare una parte così importante della mia vita professionale a un Club straordinario come la Juventus.

Aver contribuito prima alla crescita del Settore Giovanile e poi alla costruzione del progetto Juventus Women rappresenta uno dei più grandi orgogli del mio percorso umano e professionale. In questi anni ho avuto, inoltre, la fortuna di incontrare persone meravigliose, con le quali ho condiviso lavoro, passioni, difficoltà e successi, che porterò sempre con me. Prima di chiudere questo capitolo, però, c’è ancora un’ultima importante finale da vivere insieme domenica".