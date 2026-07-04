Lia Walti lascia la Juventus Women dopo una stagione e si trasferisce al Brighton.
Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società bianconera ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo di Lia Walti al Brighton.
Il comunicato della Juventus
“Termina dopo una stagione l’avventura in bianconero di Lia Walti: la centrocampista svizzera torna in Women’s Super League, passando a titolo definitivo al Brighton e giocando nuovamente nel campionato inglese dopo i sette anni trascorsi all’Arsenal.
Walti lascia così la Juventus Women dopo aver collezionato nella scorsa annata 29 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, UEFA Women’s Champions League e Supercoppa Italiana - trofeo conquistato insieme alla Serie A Women’s Cup.
Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Lia!”
© RIPRODUZIONE RISERVATA