Annalise Rasmussen, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni ufficiali della società bianconera al termine della sfida contro il Parma. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“Sono super entusiasta. Ero felicissima di fare il mio debutto e penso che segnare un gol lo renda ancora più bello. È stata un’ottima prestazione, in alcuni frangenti ci siamo complicate la vita da sole, ma quando abbiamo preso il controllo del pallone e della sfida è andata come volevamo”.