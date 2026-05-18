Annalise Rasmussen si è detta soddisfatta del debutto in maglia bianconera e della rete siglata.

Lorenzo Focolari

Annalise Rasmussen, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni ufficiali della società bianconera al termine della sfida contro il Parma. Qui sotto le sue dichiarazioni:

Juve women

Sono super entusiasta. Ero felicissima di fare il mio debutto e penso che segnare un gol lo renda ancora più bello. È stata un’ottima prestazione, in alcuni frangenti ci siamo complicate la vita da sole, ma quando abbiamo preso il controllo del pallone e della sfida è andata come volevamo”.

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