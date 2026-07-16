È ufficiale un nuovo innesto per la Juventus Women: la società bianconera ha ufficializzato infatti l’acquisto di Kysha Sylla, difensore francese classe 2004.

Il comunicato della Juventus

“La retroguardia delle Juventus Women si rinforza con l'innesto di Kysha Sylla: la calciatrice francese ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029

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Nata a Marsiglia nel 2004, compie il suo percorso di maturazione calcistica nel settore giovanile del Lione, club con cui si affaccia ad alti livelli nel calcio professionistico. Nelle ultime stagioni, per continuare il suo percorso di crescita, ha giocato in prestito nella massima serie francese, vestendo prima la maglia del Dijon e, negli ultimi mesi, quella del Paris FC, dove ha trovato continuità e maturità sul campo”.

Le prime parole di Kysha Sylla

“Prima di firmare ho parlato molto con coach Guerrero. Abbiamo avuto diversi confronti e la forte motivazione che ho percepito da parte della società è stata contagiosa. Una volta arrivata qui, l'impatto con le strutture è stato incredibile: la Juve ha un centro sportivo eccezionale e un progetto davvero solido. Sono stati proprio questi fattori a darmi gli stimoli giusti per iniziare l'avventura in bianconero. Nella mia esperienza negli Stati Uniti ho anche conosciuto Sofia Cantore e avevamo già parlato molto della Juventus. Mi ha sempre raccontato del livello alto di questo Club, delle strutture e della mentalità che c’è e che viene trasmessa a tutti”.

IDENTIKIT SUL CAMPO

”Sono un difensore a cui piace il duello e che trova soddisfazione nel sacrificarsi per la squadra. Se devo pensare alle mie qualità principali, direi che spiccano quelle atletiche; non ho paura del contrasto fisico, a prescindere da chi sia l'avversaria di fronte. Questa è senza dubbio la mia dote principale”.

LE ESPERIENZE IN FRANCIA E NEGLI STATI UNITI

”Credo che il mio percorso mi aiuterà tantissimo, perché unisce due mondi complementari: in Francia il focus è molto più legato all'aspetto tecnico, mentre negli Stati Uniti si lavora principalmente sulla componente atletica. Questo mix è perfetto per il calcio italiano, che è tatticamente eccellente ma anche molto fisico. Tutto ciò che ho imparato mi tornerà utile per affrontare al meglio le partite che ci aspettano”.

MENTALITÀ E OBIETTIVI

”Ho lavorato per anni in squadre dove era richiesta una determinazione feroce, sia in allenamento che in partita. Questa è esattamente l'energia che voglio portare qui: l'obiettivo è spingerci il più lontano possibile, vincere il massimo e non arrendersi mai. La sfida più grande? Direi la Champions League: vogliamo qualificarci e arrivare più avanti possibile, puntando alle fasi finali. E poi ovviamente c'è il campionato, dove l'obiettivo resta vincere per dare continuità alla storia della Juventus, un Club da sempre abituato a conquistare trofei”.