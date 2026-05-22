Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Chiara Beccari fino al 30 giugno 2029.

Il comunicato del club

“Un legame che si consolida, un futuro da continuare a scrivere fianco a fianco: Chiara Beccari e la Juventus Women prolungano il proprio percorso insieme fino al 30 giugno 2029. Arrivata nel settore giovanile bianconero nel 2019 all’età di quindici anni, Chiara è cresciuta anno dopo anno, fino a diventare un punto fermo della Prima Squadra e uno dei talenti più splendenti del calcio italiano.

Con 70 presenze e 10 gol messi a referto con la maglia della Juventus, l’attaccante classe 2004 ha già contribuito in modo importante alla bacheca del club, conquistando 2 campionati, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup. Questo rinnovo contrattuale assume oggi un significato ancora più profondo e va oltre l’aspetto sportivo. Arriva infatti in un momento delicato per Chiara, attualmente ferma ai box a causa dell’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Con questo prolungamento il Club dimostra tutta la vicinanza, ribadendo con forza quanto creda nel suo talento nel presente e nel futuro. Complimenti Chiara, ti aspettiamo in campo!”.

Le parole di Chiara Beccari

”Il rinnovo di contratto con la Juventus Women è una gioia immensa e, soprattutto in un momento particolare come questo, mi sta dando una forza enorme. La fiducia della società non è mai mancata, ma firmare il prolungamento proprio adesso è un gesto bellissimo che ho sentito tanto, rendendo questo rinnovo ancora più speciale rispetto agli altri. Ovviamente non è un periodo facilissimo da affrontare a causa dell’infortunio, ma l’affetto delle mie compagne e della società mi sta aiutando tantissimo. Per questo ci tengo a ringraziare la mia famiglia, che mi è più vicina che mai, il direttore Stefano Braghin e tutto il Club per aver creduto in me ancora una volta.

In questi anni a Torino mi sento migliorata tantissimo come calciatrice perché qui veniamo seguite a 360 gradi, ma la crescita più grande è stata quella umana. Sono cresciuta molto come persona e ho scoperto tanto di me stessa grazie a tutte le persone che lavorano qui, anche dietro le quinte.

Guardandomi indietro, un ricordo impresso nel mio cuore è sicuramente l’esordio in Women’s Champions League. Avevo solo 16 anni ed entrare in campo al posto di Cristiana Girelli è stato incredibile: l’avevo sempre guardata come un modello da seguire e subentrare proprio a lei è stato e sarà sempre uno dei ricordi più importanti della mia carriera. Un altro dei momenti più intensi è la vittoria dello Scudetto dello scorso anno: arrivare a vincerlo con la Prima Squadra era il mio sogno da quando sono arrivata qui a soli 15 anni. Raggiungerlo è stata un’emozione indimenticabile”.