Alle 18:00 scenderanno in campo, a Vincenza, Juventus e Roma per aggiudicarsi la Coppa Italia Femminile. Vediamo le scelte dei due allenatori.
Manca sempre meno al fischio d'inizio dell'ultima partita di Coppa Italia Femminile. Mister Canzi sfida Rossettini in una partita che promette spettacolo. Le giallorosse hanno chiuso il loro campionato laureandosi campionesse, mentre le bianconere hanno concluso al terzo posto. Ma in finale tutto potrebbe cambiare. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.
Juventus Women: De Jong; Carbonell, Harviken, Schatzer, Capeta, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Stolen Godo, Salvai, Lenzini.
A disposizione: Rusek, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen. Allenatore: Canzi.
Roma: Baldi; Antoine, Viens, Csiki, Giugliano, Haavi, Dragoni, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thogersen.
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Valdezate, Brennksag, Pilgrim, Pandini, Rieke, Babajide, Ventriglia, Galli.
Allenatore: Rossettini.
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