Al termine del match vinto con il Parma, in una gara in cui le bianconere non avevano nulla da chiedere alla classifica, visto la già certa qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Canzi

Adesso ci attende una finale che può dare tanto. È chiaro che è una partita secca, quindi può succedere di tutto. Giochiamo contro la squadra che ha dominato il campionato quest’anno, quindi non partiamo da favorite, ma sappiamo che ce la possiamo giocare bene fino in fondo e che la conquista del trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo in campionato, ma già portato a casa due titoli. Quindi riuscire a portare a casa il terzo sarebbe il coronamento di una buona stagione”.