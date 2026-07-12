Julia Bartel è pronta a iniziare la sua nuova avventura alla Juventus Women. La centrocampista spagnola, arrivata dall’Atlético Madrid e legata al club bianconero fino al 2029, ha raccontato le prime sensazioni dopo l’approdo a Torino, mostrando grande entusiasmo per il progetto della società. Qui sotto le sue dichiarazioni.

Le prime parole di Julia Bartel

”Sono davvero felice di essere qui. La Juventus è un grande club, sia in Italia che in Europa, e il progetto che sta portando avanti mi ha spinto a venire qui. Le ambizioni della Società si sposano con le mie; per questo ho fatto questa scelta, credo sia il passo migliore per la mia carriera”.

Obiettivi in questa nuova avventura? ”Lavoro sodo ogni giorno per cercare di migliorare sotto ogni aspetto e dare sempre qualcosa in più. Credo che potrò inserirmi bene, sia per il sistema di gioco sia per le caratteristiche della squadra. Come ho detto, il progetto del club combacia perfettamente con quello che cerco in questo momento della mia carriera. La Juventus è una società ambiziosa che vuole vincere titoli e competere ai massimi livelli anche in Europa, ed è proprio questo che mi ha convinta.

Per prima cosa dovrò adattarmi all’Italia perché è un Paese nuovo per me. Per quanto riguarda gli obiettivi, come dicevo, la Juventus punta in alto: vogliamo vincere trofei e giocarcela in Europa. A livello di gruppo credo siano questi i traguardi principali, oltre ovviamente a conoscere meglio le mie compagne, passare del tempo con loro e fare gruppo giorno dopo giorno. Dal punto di vista personale, invece, voglio aiutare il club e la squadra in ogni modo possibile, continuando a crescere come calciatrice”.

Caratteristiche di gioco? “Mi considero una giocatrice creativa. Mi piace molto stare al centro del gioco, toccare tanti palloni e dialogare con le compagne; avere il possesso della palla è la cosa che preferisco sul campo. Se devo pensare a dei modelli, direi Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Patri Guijarro. Per me sono dei veri e propri idoli, sono le giocatrici a cui cerco di ispirarmi quando gioco.

So che nello spogliatoio ci sono sia giocatrici di grande esperienza sia talenti più giovani. Credo che noi più giovani dobbiamo sfruttare questa opportunità per imparare da loro, hanno moltissimo da insegnarci. Da parte mia, come ho detto, l’obiettivo è dare il massimo per aiutare la squadra in tutto ciò che serve e, soprattutto, raggiungere insieme i traguardi che il Club si è prefissato”.