La Juventus Women dopo essersi ritrovata la scorsa settimana sui campi di Vinovo, si prepara al ritiro in Valle D’Aosta. Le bianconere completeranno l’ultima parte della preparazione dal 14 al 19 luglio.

Il comunicato della società bianconera

“Ai nastri di partenza la preparazione estiva della Juventus Women in vista della nuova stagione: le bianconere, ritrovatesi a Vinovo il 7 luglio agli ordini del nuovo Mister Isaac Guerrero, dal 14 al 19 luglio si sposteranno in Valle d’Aosta.

La Prima Squadra femminile è infatti attesa da un ritiro che si svolgerà tra Châtillon e Saint-Vincent. Le sedute di allenamento si svolgeranno allo Stadio Comunale “E. Brunod” di Châtillon.

Nel corso della permanenza in Valle d’Aosta è previsto anche un primo test amichevole: sabato 18 luglio alle ore 17.30 la Juventus Women affronterà il Servette allo Stadio Comunale “E. Brunod” di Châtillon. La gara sarà aperta al pubblico e offrirà alle bianconere l’opportunità di mettere minuti nelle gambe e verificare sul campo il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione.

Sei giorni di lavoro intenso accompagneranno dunque le bianconere tra allenamenti, test sul campo e prime indicazioni in vista della nuova stagione. Il ritiro valdostano rappresenterà una tappa importante del percorso di preparazione che porterà la Juventus Women al primo appuntamento ufficiale, in programma il 5 agosto, quando le ragazze di Isaac Guerrero saranno impegnate nella semifinale del mini-tournament di UEFA Women's Champions League”.