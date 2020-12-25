Juventus U23, Coccolo: "E' stato un buon anno, ma ora puntiamo più in alto. Sul rinnovo..."
Le parole del giovane difensore
Le parole del giovane difensore
Nuovo nome in casa Juve
Le dichiarazioni dei due ex bianconeri
Nuovi sviluppi nella situazione
Il tweet
Le parole del campione portoghese della Juventus, premiato ieri come miglior giocatore del secolo dal Globe Soccer Awards
Il post su Instagram con la domanda del portiere della Juventus per l'ex ciclista lombardo, vincitore di ben due Giri d'Italia
Sondate molte piste dai bianconeri
TORINO - Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dato ragione al Napoli, in virtù del rinvio della partita contro la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre, la Lega Serie A…
Il giocatore ha parlato
Bianconeri in campo
Il tweet del club bianconero per l'iniziativa ecologica con la società no-profit per la riforestazione
Le parole del giornalista
Piace il giocatore americano
Il giocatore considerato incedibile
Prime dosi in giro per il mondo
L'ex portiere ha parlato
La situazione
Le parole dell'ex allenatore
Le parole del dirigente bavarese
Ecco di chi si tratta
Le ultime sul futuro del giocatore
I bianconeri sarebbero sulle tracce di un grande campione del calcio europeo, ma diversi top club avrebbero messo gli occhi su di lui
Le parole del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio sulla vicenda legata al mancato match del 4 ottobre scorso
Il noto network di notizie sportive ha parlato della finestra invernale di calciomercato e delle operazioni dei bianconeri per un giocatore
Le parole dell'ex allenatore bianconero e della Nazionale Italiana sulla corsa al titolo nel campionato di Serie A 2020-2021
La società bianconera, molto attiva sul calciomercato, stanno preparando un colpo a stelle e strisce per le prossime settimane
Le parole del difensore olandese
Le parole del dirigente gialloblù
La situazione