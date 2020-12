La Juventus in difesa dell’ambiente con One Tree Planted

TORINO – Oggi è iniziata di nuovo la preparazione della Juventus sul campo del centro sportivo della Continassa per i prossimi impegni di campionato. Il 3 gennaio, infatti, si tornerà a giocare dopo la sosta natalizia e all’Allianz Stadium è attesa la sfida contro l’Udinese di Luca Gotti: la gara, valevole per la 15esima giornata della Serie A 2020-2021, sarà fondamentale per i bianconeri, in cerca di riscatto dopo la tremenda sconfitta contro la Fiorentina. Per questo motivo, la squadra si sta allenando agli ordini di Andrea Pirlo per tornare a conquistare i tre punti, giocando bene e sfornando anche molti gol.

I gol, in particolare, sono fondamentali quest’anno, non solo per conquistare la vittoria e cercare di vincere il decimo Scudetto consecutivo e la tanto desiderata Champions League. In questa stagione, infatti, ogni rete segnata dai bianconeri contribuirà a salvare il pianeta. Esatto, proprio così: se la Juve segna si contribuisce a salvare la Terra. Come mai? Per via di una bellissima iniziativa indetta dalla Vecchia Signora e dalla One Tree Planted, un’associazione no-profit per la salvaguardia dell’ambiente. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero, con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale.

“Ogni nostro gol ne vale 200. Per ogni rete che mettiamo a segno in questa stagione, Juventus e One Tree Planted pianteranno 200 alberi” ha scritto la Juve sui social. Un’iniziativa molto importante, che ha già portato alla nuova vita di ben 7800 alberi. CR7 e compagni, infatti, fino ad ora hanno bucato i portieri avversari 39 volte tra campionato e Champions e sperano di poter continuare ad aumentare il bottino sempre di più. Con i loro gol, dunque, i bianconeri contribuiranno a salvare il pianeta. La Juventus scende in campo in difesa dell’ambiente con One Tree Planted. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<