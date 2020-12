Rummenigge: “Il Bayern ha dominato in Germania come la Juve in Italia? Potrebbe essere un vantaggio”

TORINO- Nella passata annata la Juventus ha conquistato il suo nono scudetto consecutivo, un record mai raggiunto prima nel campionato italiano. Chi sta intraprendendo lo stesso percorso in Germania è il Bayern Monaco di Hansi Flick, arrivato a otto titoli nazionali di fila con quello vinto nella stagione 2019/20. Nella sua intervista ai microfoni di Dribbling, il dirigente bavarese Karl-Heinze Rummenigge ha fatto un paragone tra le due situazioni: “Potrebbe essere un vantaggio questo dominio, una spinta ai campionati nazionali e alle squadre a fare meglio, anche in campo internazionale”. L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale tedesca ha poi continuato la sua intervista affrontando anche altri temi, a cominciare dalla situazione attuale che sta vivendo il calcio: “Questo sport purtroppo sta già cambiando. Le società non possono permettersi di spendere come facevano prima a causa dei danni economici legati alla pandemia di Coronavirus che ci ha colpiti in questi ultimi mesi”.

"Adesso mi aspetto che anche i salari subiscano un colpo al ribasso, sarebbe una cosa normale anche perchè ingaggi e cartellini erano arrivati a raggiungere costi smisurati. Ogni partita giocata senza pubblico ci costa circa all'incirca 4 milioni di euro. Ne abbiamo disputate circa 15/17 fino a questo momento, quindi fatevi due conti anche voi". Infine, due parole sulla Lazio di Simone Inzaghi, prossima avversaria agli ottavi di Champions League dei campioni d'Europa, come voluto dal sorteggio di Nyon di inizio Dicembre: "Non mi piace l'idea che la formazione biancoceleste venga sottovalutata. Loro hanno già vinto contro il Borussia Dortmund all'Olimpico e pareggiato sempre contro i gialloneri in Germania. Hanno raggiunto grandi risultati contro una squadra che, negli ultimi anni, è arrivata con costanza al secondo posto in campionato qui in Germania".